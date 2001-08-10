В Сахалинской области снесут полуразрушенные и брошенные строения. В регионе разрабатывают специальную программу, рассчитанную на 3 года. Поручение об этом дал губернатор Валерий Лимаренко.

– В ходе масштабной уборки несанкционированных свалок мы выяснили, что в регионе очень много заброшенных и полуразрушенных зданий, которые не просто портят облик населенных пунктов, но и являются потенциально опасными для жителей. Такого быть не должно. Наша задача – сделать острова чистыми от мусора и подобных объектов, – отметил Валерий Лимаренко.

Уже определены 90 сооружений, подлежащих сносу. 60 их них – в Южно-Сахалинске. Строения разделили на 5 категорий: объекты, находящиеся в федеральной собственности, в муниципальной, частные, бесхозные и те, собственники которых пока не установлены.

– До 10 августа все муниципалитеты должны направить в министерство ЖКХ информацию об объектах, подлежащих сносу. В первую очередь, необходимо ликвидировать строения и здания, которые находятся в муниципальной собственности и бесхозные объекты. По каждому нужно четко обозначить сроки сноса и его стоимость. Уже сейчас мы примерно оцениваем эти работы в 109 миллионов рублей, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

Ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилфонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения планируют проводить в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области». Финансирование предусмотрят на период с 2020 по 2022 годы.