В Сахалинской области снесут полуразрушенные и брошенные строения
В Сахалинской области снесут полуразрушенные и брошенные строения. В регионе разрабатывают специальную программу, рассчитанную на 3 года. Поручение об этом дал губернатор Валерий Лимаренко.
– В ходе масштабной уборки несанкционированных свалок мы выяснили, что в регионе очень много заброшенных и полуразрушенных зданий, которые не просто портят облик населенных пунктов, но и являются потенциально опасными для жителей. Такого быть не должно. Наша задача – сделать острова чистыми от мусора и подобных объектов, – отметил Валерий Лимаренко.
Уже определены 90 сооружений, подлежащих сносу. 60 их них – в Южно-Сахалинске. Строения разделили на 5 категорий: объекты, находящиеся в федеральной собственности, в муниципальной, частные, бесхозные и те, собственники которых пока не установлены.
– До 10 августа все муниципалитеты должны направить в министерство ЖКХ информацию об объектах, подлежащих сносу. В первую очередь, необходимо ликвидировать строения и здания, которые находятся в муниципальной собственности и бесхозные объекты. По каждому нужно четко обозначить сроки сноса и его стоимость. Уже сейчас мы примерно оцениваем эти работы в 109 миллионов рублей, – рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилфонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения планируют проводить в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Сахалинской области». Финансирование предусмотрят на период с 2020 по 2022 годы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще у 69 сахалинцев подтвердили коронавирус за прошедшие сутки
10:12 Сегодня В Сахалинской области снесут полуразрушенные и брошенные строения
10:42 Сегодня В Корсакове у культурно-досугового центра «Океан» создают зону отдыха
11:32 Сегодня В Охе в этом году планируют расселить 9 тысяч квадратных метров жилья
- 16:02 22 Июля Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
12:04 22 Июля Родственники и сахалинская полиция ищут 35-летнего мужчину
15:42 23 Июля Соревнования по конному спорту "Золотая подкова Сахалина" пройдут в Тымовском районе
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?