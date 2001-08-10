В Корсакове у культурно-досугового центра «Океан» создают зону отдыха
В Корсакове у культурно-досугового центра «Океан» создают зону отдыха. Территорию в центре портового города, рядом с популярным у жителей объектом решено благоустроить по их многочисленным просьбам. Работы здесь развернулись в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Сейчас на площадке убирают старое покрытие и меняют основание. На первом этапе планируется привести в порядок внутренний двор КДЦ «Океан». Там появятся асфальт и зеленые насаждения, будет обустроен отдельный вход для недавно открывшегося кинозала. Дополнительно оборудуют входы и для маломобильных граждан. Эти работы подрядчик должен завершить в ноябре текущего года.
В ходе второго этапа в 2021 году благоустроят общественную территорию с обратной стороны культурно-досугового центра. Здесь создадут зону отдыха с озеленением и скейт-парком. На сохранении последнего объекта настояли жители портового города.
– Сейчас в моде быть здоровым и спортивным, поэтому за последние несколько лет стали популярны спортивные площадки и уличные тренажеры для активного отдыха. Очень рад, что скейт-парк останется на своем месте, в центре города. Надеемся, что появятся и новые современные рампы, – поделился житель Корсакова Владимир Милай.
– Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» мы создаем комфорт для отдыха и досуга жителей с учетом их мнений и пожеланий. За последние три года по такому принципу на островах было отремонтировано 46 общественных пространств, – в свою очередь, отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Наталия Куприна. – Благоустройство делается прежде всего для людей. И, конечно, мы предлагаем им принимать самое активное участие в этом процессе.
Всего в этом году в Сахалинской области планируется благоустроить 25 общественных пространств – скверов, набережных и площадей. Каких именно – в прошлом году решали сами жители во время общественных обсуждений в районах.
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