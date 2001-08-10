В Охе в этом году планируют расселить 9 тысяч квадратных метров жилья

Валерий Лимаренко обсудил программу по переселению с жителями одного из аварийных домов в ходе рабочей поездки в северную столицу Сахалина.

– У нас есть несколько вариантов решения жилищных вопросов. Аварийные здания будем сносить и строить на их месте новые дома. В них планируем заселять охинцев из других непригодных для проживания зданий. Кто желает, может подыскать квартиру на вторичном рынке, администрация муниципалитета её приобретет. Кроме того, можно получить компенсацию за свою квартиру. А одиноких пенсионеров будем переселять в новые дома на юге Сахалина, – отметил Валерий Лимаренко.

Тамара Тимшина проживает в доме № 37/1 по улице Дзержинского уже много лет. Аварийным его признали в сентябре 2019-го. Семья готова рассмотреть все варианты переезда, но склоняется к смене города.

– Мы отдаем предпочтение переезду на юг Сахалина. Мой супруг сильно болен, нуждается в постоянной высокотехнологичной медицинской помощи. Летать в областной центр возможности нет, – поделилась жительница Охи.

Большинство собственников квартир этого дома выбрали предоставление жилья на вторичном рынке и денежное возмещение. За счет областного бюджета для переселенцев из аварийного фонда в Охе приобретут около двух десятков квартир на вторичном рынке. 100 миллионов рублей выделено на выкуп аварийного жилья у собственников. Этот способ выбрали 90 охинцев. Как отметил глава региона, областные власти готовы выделить дополнительные средства как на выкуп жилья, так и на переселение пенсионеров на юг острова.

В этом году в Охе планируют расселить пять домов по улицам Советской, Карла Маркса и Дзержинского. На месте снесенных сформируют земельные участки под будущие новостройки. Всех, кто желает заселиться в них, приглашают в местную администрацию для подписания соглашения.

Всего в Охинском районе более 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Полностью закрыть вопрос должны за пять лет. В 2020 году планируется расселить 9 тысяч аварийных «квадратов», в 2021 – 21 тысячу, в 2022 – 36 тысяч, в 2023 – 43 тысячи, в 2024 – 54 тысячи квадратных метров.