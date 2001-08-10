В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Идею продления единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми младше 16 лет одобрили в Госдуме. Об этом пишет LIVE24. Так, средства будут начислены в августе.

Отметим, выплаты семьям на детей младше 16 лет состоялись в июне и июле. Однако в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, действием ограничительных мер и наступлением грядущего учебного года людей решили поддержать в последний месяц лета.

Многие россияне лишились трудоустройства из-за распространения COVID-19, до сих пор не вернулись к работе отдельные предприятия, поэтому выплаты семьям с детьми весьма уместны.