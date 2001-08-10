Цены на картофель, огурцы и томат снижаются на Сахалине
Тенденция к снижению цен на картофель отмечается в Сахалинской области. Это связано с началом повсеместного сбора урожая.
Так, в оптовой сети отпускная цена завозного с материка картофеля составляет 55 руб/кг, что ниже, чем на предыдущей неделе на 10 рублей. Несмотря на это, в розничной сети пока сохраняется высокая цена картофеля, который завезен в регион ранее. Потребительская цена на него по данным статистики составляет 95,0 руб/кг.
Вместе с тем, в розничной сети ожидается снижение цен на картофель, в том числе за счет увеличения сбора урожая местного картофеля. На сегодня валовой сбор картофеля в сельхозпредприятиях составил 35 тонн, против 11,7 в 2019 году. Средняя цена реализации картофеля основными сельхозтоваропроизводителями составляет 50 руб/кг.
Также местные производители продают свежую белокочанную капусту нового урожая по средней цене 40 руб/кг, в оптовой сети отпускная цена завозной капусты составляет 41 руб/кг. Это на 1,5 руб/кг ниже предыдущей недели. В розничной сети потребительские цены также снизились и составили 57,9 руб/кг против 63,7 руб/кг.
Отмечается и снижение стоимости огурцов - минимальная цена их у производителей составляет 100 руб/кг, что на 20,0 рублей ниже предыдущей недели. Томаты сейчас продают ниже на 16,3 руб/кг, средняя цена на них - 127,3 руб/кг. С увеличением сбора сахалинских томатов и огурцов цена на них в сети местных производителей будет снижаться, сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
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