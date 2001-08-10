Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2020
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15:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Повлиять на качество уборки городских дорог могут сами южносахалинцы

Повлиять на качество уборки городских дорог могут сами южносахалинцы

Южносахалинцы могут повлиять на качество уборки городских дорог. Для этого грязный участок проезжей части нужно сфотографировать или снять на видео и отправить материалы в администрацию по электронной почте r.hludin@yuzhno-sakh.ru. При этом необходимо сообщить свои данные, время и место фиксации.

Как отметили в мэрии Южно-Сахалинска, с помощью неравнодушных горожан в департаменте безопасности и контроля узнали о спецтехнике, которая оставляла за собой шлейф из сметенной грязи в Дальнем. Эту информацию передадут заказчику работ по текущему содержанию дорожного полотна.

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