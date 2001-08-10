Повлиять на качество уборки городских дорог могут сами южносахалинцы

Южносахалинцы могут повлиять на качество уборки городских дорог. Для этого грязный участок проезжей части нужно сфотографировать или снять на видео и отправить материалы в администрацию по электронной почте r.hludin@yuzhno-sakh.ru. При этом необходимо сообщить свои данные, время и место фиксации.

Как отметили в мэрии Южно-Сахалинска, с помощью неравнодушных горожан в департаменте безопасности и контроля узнали о спецтехнике, которая оставляла за собой шлейф из сметенной грязи в Дальнем. Эту информацию передадут заказчику работ по текущему содержанию дорожного полотна.