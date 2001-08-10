По 2 млн рублей получат Победители программы "Земский учитель" на Сахалине
Победителей программы "Земский учитель" определили на Сахалине. Они получат по 2 миллиона рублей. Деньги можно будет потратить на любые цели.
Победителей выбирали из 182 претендентов 43 регионов России в возрасте до 45 лет. Среди них: учителя начальных классов, информатики, иностранного языка, физики и математики, русского языка и литературы, химии и биологии, истории и обществознания. Педагоги отправятся работать в школы всех районов области, кроме Ногликского и курильских муниципалитетов.
– Мы уже оповестили всех победителей и подтвердили их переезд в конкретные районы области. Участники программы "Земский учитель" должны прибыть на Сахалин в августе и заключить трудовой договор. Нагрузка на их будущем месте работы составит не менее 18 часов в неделю за ставку, – отметила министр образования региона Анастасия Киктева.
По условиям программы переехать можно в населенный пункт, где проживает не более 50 тысяч человек: село, рабочий поселок, поселок городского типа, небольшой город. Каждый педагог должен будет отработать в выбранном месте не менее 5 лет, а в случае неисполнения этого пункта – вернуть выплаченные подъемные средства. Деньги учителям должны перечислить до 1 декабря, потратить их они могут по своему усмотрению, отчетность не требуется.
Программу "Земский учитель" запустили по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На ее реализацию в островном регионе в этом году направляют более 33 миллионов рублей из федеральной бюджета и более 44 миллионов – из областного. Набор педагогов по программе продолжится в 2022 году. В сельские школы региона планируют привлечь еще 31 учителя.
Отметим, для решения кадрового вопроса в образовании Сахалинской области сегодня действует ряд мер поддержки. Молодым педагогам в течение первых трех лет работы выплачиваются надбавка к зарплате в размере 40 процентов и подъемные. Для учителей с высшим образованием, устроившимся на работу в сельские школы, единовременная выплата составляет почти 400 тысяч рублей, со средним образованием – почти 300 тысяч рублей, сообщили в правительстве области.
Кроме того, сельским педагогам компенсируют затраты на отопление, электричество, коммунальные услуги. Также они получают повышенный на 25 процентов оклад.
Благодаря этим мерам в прошлом учебном году в островные школы пришли работать 170 молодых специалистов, 33 из них – в сельские.
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