Жители Забайкальца, Малиновки и Матросово определили проекты по благоустройству на 2021 год
Жители Поронайского района путем открытого обсуждения и голосования на местных собраниях продолжают выбирать наиболее острые проблемы для своих населенных пунктов. Далее проекты и вся подготовленная документация направляется на конкурс, конкурсная комиссия выбирает победителей, после чего выделяются денежных средства на реализацию проекта, сообщили в администрации района.
На собрании в поселке Забайкалец приняли участие 19 человек. Жители села встретились со специалистами в досуговом центре. Забайкальцы выбирали из двух вариантов: между обустройством ограждений и благоустройством прилегающей территории социально значимых объектов и продолжением ремонта здания досугового центра. Почти все участники проголосовали за обустройство социально значимых объектов, и перешли к следующему этапу. Для увеличения шансов на победу, жители и предприниматели приняли решение внести свой финансовый вклад в размере 0,5% и 0,1% от общей стоимости проекта.
В Малиновке встреча прошла в местной школе. После долгих дискуссий, на что можно потратить субсидию в размере 3 млн рублей, жители единогласно выбрали вариант дообустройства общественного центра села. Также они определили финансовое участие жителей и местных хозяйств в размере 0,3% и 0,3%. Подводя итоги, присутствующие выбрали инициативную группу, которая будет следить за процессом реализации проекта со стороны общественности.
В Матросово на собрании присутствовало 10 человек. Сельчане долго обсуждали идеи, которые хотели бы выдвинуть на конкурс, и остановились на обустройстве зоны отдыха. Затем матросовцы определили финансовый вклад населения, который включает участие 0,1% от жителей и 0,3% от крестьянско-фермерских хозяйств.
Также, жители всех сел согласились внести безвозмездный посильный вклад в реализацию проектов путем трудового участия: выполнить часть работ или устроить субботник по уборке территории.
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