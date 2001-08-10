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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Часть Южно-Сахалинска останется сегодня без света
Часть Южно-Сахалинска останется без света сегодня, 30 июля. Это связано из-за плановых работ, которые будет проводить МУП "Электросервис".
Так, с 09.00 до 19.00 ограничения коснутся садоводческих товариществ "Кооператор", Труженник" и "Овощевод".
С 09.00 до 12.00 электричества не будет на ул. Крымская, 1,13, 21 в Дальнем.
Что касается областного центра, свет здесь уже отключили с 08.30. Его не будет до 19.00 по следующим адресам:
- пр. Коммунистический, 41;
- ул. Амурская, 65, 100, 102, 123;
- ул. А.Буюклы, 36, 38, 85, 87-а, 89-а;
- ул. Вокзальная, 56, 71-а, 71-б, 77;
- ул. Дзержинского, 36, 40/1, 44, 44-а;
- ул. Институтская, 15, 16 – 22;
- ул. Красная, 12;
- ул. К.Маркса, 23, 25, 27, 29, 29-а;
- ул. Ленина, 213, 217, 219, 234, 234-а, 234-в, 242, 242-а, 244, 246, 246-а, 248, 250, 252, 254, 254-а, 254-в;
- ул. Милицейская, 8/1;
- ул. Поповича, 96, 98, 102, 104, 106, 106-а, 108, 110, 112;
- ул. Пушкина, 57, 80;
- ул. Рождественская, 63, 65;
- ул. Чехова, 1, 31, 37, 41, 43, 43-а, 64-а, 66, 66-а, 68, 68-а, 70, 70-а, 70-б, 70-в, 72, 72-а, 78;
А с 09.00 до 18.00 без электроэнергии останутся жители ул. Детская, 18-а – 24 и ул. Фабричной, 13 – 20.
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