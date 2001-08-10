Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2020
Сегодня 18:27
72,23|84,91|43,69
От двора многоэтажки до олимпийского пьедестала: как в России создается спортивная инфраструктура
13:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Поезд Холмск — Николайчук остановит движение 1 октября

Поезд Холмск — Николайчук остановит движение 1 октября

Пригородный пассажирский поезд Поляково - 77км ПК 9 (Холмск - Николайчук) приостановят движение 1 октября. Связано это с проведением работ по переустройству железнодорожной колеи на общероссийский стандарт 1520 мм. 

Движение поездов возобновится весной 2021 года, с началом нового дачного сезона. АО "Пассажирская компания "Сахалин" просит жителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?