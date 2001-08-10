Более 3 тысяч сахалинских семей уже получили компенсации на приобретение товаров для новорождённых
Более 3 тысяч сахалинских семей уже получили компенсации на приобретение коляски и товаров для новорождённых. С начала действия меры в 2017 году из регионального бюджета на эти цели было направлено свыше 91 миллиона рублей. Только с начала этого года выплаты получили более 360 молодых родителей на сумму свыше 10 миллионов рублей, сообщили в правительстве области.
Мера поддержки рассчитана на молодые малоимущие семьи, в которых одному из родителей еще не исполнилось 35 лет. Предоставляется она с 2017 года. Сахалинцы и курильчане могут компенсировать часть расходов на комплект для выписки, детский комбинезон, пеленки, ползунки, памперсы и другие необходимые предметы для новорожденного. Выплата предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не более 10 тысяч рублей. Кроме того, молодые семьи могут получить до 20 тысяч компенсации на приобретение детской коляски.
– Единовременной выплатой можно воспользоваться в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. Для этого, кроме паспорта и документов, подтверждающих доходы семьи за три месяца, необходимо предоставить контрольно-кассовые чеки о расходах на покупку коляски и товаров для новорожденного, – пояснила заместитель начальника отдела центра социальной поддержки Сахалинской области Инна Касьянова. – Выплата гарантирована и при рождении второго и последующих детей.
В числе получателей компенсации – молодая семья Невровых из Южно-Сахалинска. Ей вернули средства за приобретенную детскую коляску и товары для ребенка.
– Затраты сейчас большие, они существенно влияют на наш скромный бюджет. Поэтому, конечно, такая помощь для нас очень важна, – отметила молодая мама Полина Неврова.
Отметим, что данная мера социальной поддержки направлена на улучшение рождаемости в регионе и реализуется в рамках национального проекта «Демография».
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