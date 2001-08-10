ЖД переезд закроют в Холмском районе этой ночью

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду в селе Правда Холмского района, на северном въезде в населенный пункт, ограничат в ночь с 30 на 31 июля. С 23.00 до 5.00 проезд закроют полностью в связи с путевыми работами.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.