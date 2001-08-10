Тысячи жителей Южно-Сахалинска остались без воды
Фонтан воды бьет из земли в областном центре. Происходит это прямо сейчас на территории стройки возле перекрестка улиц Пограничной и Комсомольской в Южно-Сахалинске.
Как сообщили в "Горводоканале", на объекте произошла авария. Строители повредили водопровод.
"Сейчас там проводят восстановительные работы. Под отключение попадают общежитие МЧС и общежитие СахГУ. Вода в этих зданиях появится ориентировочно к 18:00", - отметили в учреждении.
Сегодня в Южно-Сахалинске произошла еще одна авария на водопроводе в районе пересечения улиц Чехова и Компроспекта. Здесь от холодного водоснабжения будет отключен ряд домов, расположенных в границах квадрата улиц Сахалинская - Комсомольская — Компроспект — Ленина.
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