Рекордное количество сахалинцев прошли в полуфинал конкурса «Доброволец России – 2020»

Подведены итоги четвертьфинала Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020». Число полуфиналистов в Дальневосточной федеральном округе составило 96 участников.

Впервые в полуфинал прошло рекордное количество сахалинцев. Восемь проектов набрали необходимое количество проходных баллов и выполнили обязательные электронные задания (прохождение любого обучающего онлайн-курса Добро.Университета) второго этапа:

Доронин П.В. проект «Цитадель искусства» (Невельский городской округ)

Майдукова Г.Р. проект «Сохраним лес вместе» (Поронайский городской округ)

Лавицкий Е.Б. проект «Медиастудия «Время молодых людей» (городской округ «Александровск-Сахалинский»)

Разумов О.А. проект «В будущее - с нами» (Поронайский городской округ)

Кан К.Д. проект «Делай ДоБРО» (городской округ «город Южно-Сахалинск»)

Козлов Л.А. проект «Тарелка добра» (городской округ «город Южно-Сахалинск»)

Буторина И.В. проект «Девайсам все возрасты покорны» (Холмский городской округ)

Манакова Т.С. проект «Старость в радость» (Долинский городской округ)

Итоговые баллы четвертьфинала, а также списки полуфиналистов конкурса, опубликованы в разделе «Результаты четвертьфинала» на сайте конкурса. Там же представлена информация о победителях региональных этапов конкурса (победителем регионального этапа является участник, который набрал наивысшее количество баллов в своей номинации среди участников своего региона), а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об итогах четвертьфинала.

Каждый участник может получить разъяснения об итоговой оценке четвертьфинала, подав запрос в течении семи рабочих дней после публикации результатов четвертьфинала на официальную почту конкурса — konkurs2020@dobro.ru. Дирекция конкурса направляет ответ в течении 21 рабочего дня в соответствии с положением конкурса.

Онлайн-защита состоится в рамках Окружных форумов добровольцев. До 10 августа представители дирекции конкурса свяжутся с каждым полуфиналистом по почте, указанной в личном кабинете участника, от лица которого подана заявка.

Итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России – 2020», а также награждение добровольцев региона Благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» будут подведены Агентством по делам молодежи Сахалинской области в декабре 2020 года, в рамках празднования национального Дня добровольца в Сахалинской области, соощили в пресс-службе регионального агентства по делам молодежи.