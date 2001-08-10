«Горный Воздух» улучшает систему искусственного снегообразования. Завершить строительство системы снегообразования на трассах «Юг», «Восток», «Север-1» и «Север-2» планируют к старту нового зимнего сезона.

Сегодня на трассах действует 72 снегогенератора. После завершения строительства число возрастет до 142. Первые такие устройства на «Горном Воздухе» появились в 2014 году на склонах горы «Большевик». На курорте расположены 14 разных по сложности трасс. На «Западе», «Армейке» и «Спортивной» система искусственного оснежения уже работает и к началу зимнего сезона обеспечивает необходимое для открытия склонов количество снега.

– Безупречное качество горнолыжных склонов вне зависимости от капризов погоды - это главная цель совершенствования системы искусственного оснежения. Искусственный снег выдерживает большую нагрузку, чем уплотненный естественный. А это существенно увеличивает возможности горнолыжного курорта в улучшении качества подготовки трасс. Таким образом, мы можем продлить сезон катания на самых популярных трассах СТК и посетить склоны сможет большее количество туристов и спортсменов, – отметил главный инженер СТК «Горный Воздух» Александр Кокшаров.

Вместе с установкой снегогенераторов и систем водоводов ведется работа по строительству резервуаров запаса воды, из которой впоследствии образуется искусственное снежное покрытие. Специальные емкости объемом 60 кубических метров выполнены из армированного стеклопластика и скрыты под землей. Общий запас воды в них составляет тысячу кубометров.

Напомним, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» является не только местом притяжения любителей лыж и сноуборда, но и тренировочной базой для профессиональных спортсменов, в том числе Паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту. Кроме того, на сахалинских склонах на протяжении последних 6 лет проходит этап Континентального Кубка Дальнего Востока (FIS Alpine Far East Cup).

В начале 2020 года на склонах комплекса прошёл этап Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту, где экспертная комиссия Международного Паралимпийского комитета и спортсмены из разных стран мира отметили высокое качество подготовки трасс. А это не только профессионализм специалистов, но и надежность работы системы искусственного снегообразования.