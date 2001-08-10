Фестиваль «Край Света 2020» пройдет в онлайн формате
Фестиваль «Край Света 2020» пройдет в новом формате. Он состоится с 21 по 28 августа. Впервые в рамках культурного мероприятия организуют онлайн-трансляцию картин. Также зрителей и участников ждут традиционные показы фильмов в кинотеатрах и работа в творческих мастерских. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с участием генерального продюсера «Края Света» Алексея Аграновича и программного директора Алексея Медведева.
Открыло мероприятие видеообращение министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонны Лаврик.
– Для Сахалинской области кинофестиваль является знаковым мероприятием, вошедшим в список событий, которые мы включили в реализацию национального проекта «Культура», – отметила Нонна Лаврик. – Немаловажное значение имеет тот факт, что в рамках кинофестиваля организована работа с молодежью – созданы круглогодичные творческие мастерские, которые помогают лучше понять мир киноискусства.
Участники пресс-конференции рассказали, что в этом году фестиваль будет носить название «Край света 2020» (вместо «Край света. Восток»).
На протяжении фестивальной недели в крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска – «Октябрь» и «Комсомолец» – покажут 4 программы, в которые войдут около 30 фильмов.
Для того, чтобы открыть мероприятие и проводить традиционные встречи со зрителями после показов, в Южно-Сахалинск прилетят генеральный продюсер фестиваля, актер и режиссер Алексей Агранович и программный директор Алексей Медведев.
Также в Южно-Сахалинск прибудут кураторы фестивальных мастерских. Занятия в них пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Творческая работа пройдет по 5 направлениям: «Кинолаборатория для подростков», продюсерская мастерская «Успех», мастерская дизайна «24/7», детская анимационная мастерская «Острова» и подростковая анимационная мастерская «Острова 2.0».
Перед организаторами фестиваля стоит задача – вовлечь в «Край света» жителей всей Сахалинской области. Благодаря появлению нового партнера кинофестиваля – в лице портала Культура.рф – удалось сделать качественный шаг в этом направлении. На специальной странице сайта будет показано большинство фильмов программы. Расписание опубликуют накануне открытия фестиваля.
Также жителей острова ждут 2 выступления Евгения Гришковца, которые состоятся 22 и 23 августа в Сахалинском театре кукол. Зрители увидят концерты-монологи, вышедшие из книг, работа над которыми была окончена в этом году – «Водка как нечто большее» и «Узелки».
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