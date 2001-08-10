В селе Чапланово Холмского района началось строительство новой амбулатории
В селе Чапланово Холмского района началось строительство новой амбулатории. На месте уже установлен фундамент будущего медпункта, возводятся стены здания. Строительство идет по графику, работы планируют завершить в конце года. В новой врачебной амбулатории, рассчитанной на 50 посещений в смену, жители села смогут получать квалифицированную помощь.
– На данном этапе завершены работы нулевого цикла, – рассказал директор подрядной организации Сергей Волков. – До конца августа планируем закончить кладку стен и перегородок, смонтировать крышу здания и приступить к отделочным работам.
Сейчас амбулатория в Чапланово теснится в старом здании 1963 года постройки. Работающий здесь врач стоматолог-терапевт Александр Петров прибыл в село больше 20 лет назад. На условия медик не жалуется, но очень ждет нового, более просторного помещения.
– Работать комфортно и в нынешнем здании, но хотелось бы, чтобы места было побольше, – признается он. – Замечательно также, что для новой амбулатории закупят современное оборудование, в том числе стоматологическую установку. Это позволит оказывать медпомощь на высоком уровне.
В новой амбулатории, которая строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», появятся кабинеты стоматолога, для проведения процедур, для приема взрослых и детей, а также помещение для персонала и аптекарский пункт с комнатой для хранения медпрепаратов. Общая площадь здания составит 250 квадратных метров.
– Усиление первичного звена – одна из приоритетных задач системы здравоохранения. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в островном регионе позволяет повысить качество оказания медицинской помощи и увеличить ее доступность, – отметил глава регионального министерства здравоохранения Владимир Кузнецов.
С начала года были сданы в эксплуатацию и начали работу новые фельдшерско-акушерские пункты в селах Колхозное Невельского района, Песчанское Анивского района, Совхозное Холмского района, Хоэ Александровск-Сахалинского района и поселке Весточка городского округа Южно-Сахалинск. Всего до 2022 года на островах планируется построить не менее 13 ФАПов и 5 амбулаторий, в том числе и в самых удаленных районах – на Курильских островах, сообщили в правительстве области.
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