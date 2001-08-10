Парковать машины запретят на двух стоянках в Южно-Сахалинске 2 августа

Парковку и стоянку автотранспорта в районе городского парка и площади Победы запретят в Южно-Сахалинске 2 августа. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск.

Как отмечают в мэрии областного центра, с 07.00 до 14.00 нельзя будет останавливать на авто с восточной стороны площади Победы. А с 07.00 до 20.00 — запретят остановку по внутрипарковому проезду, со стороны ул. Комсомольской от гостиницы "Гагарин" (с южной стороны).