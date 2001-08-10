Почти километр дороги заасфальтируют в Поронайском районе к концу октября
В Поронайском районе строят дорогу в рамках нацпроекта. Участок трассы, где развернулись работы, проходит через село Тихменево и имеет протяженность 1,7 километра. Вскоре там появятся асфальтовое покрытие, система освещения и автобусные остановки.
Работы на объекте начались в прошлом году. Тогда специалисты обустроили тротуары и положили асфальтобетонное покрытие на отрезке длиной 810 метров.
Сейчас подрядчик приступил к ремонту второго участка, который имеет протяженность 890 метров. Там ведется подготовка щебеночного основания для последующей установки бордюрных камней и укладке двухслойного асфальтобетонного покрытия.
– Также мы продолжаем работы по ремонту моста, выполнили усиление опор. А для безопасности движения общественного транспорта обустраиваем разворотную площадку, – отметил начальник отдела по организации управлению ремонтом и содержанием автомобильных дорог и безопасности дорожного движения управления "Сахалинавтодор" Станислав Томилов.
К укладке асфальта специалисты намерены приступить во второй половине августа, а полностью работы завершат до конца октября.
Как напомнили в региональном правительстве, за прошлый год в области реконструировали и отремонтировали 15 участков дорог регионального и местного значения общей длиной более 27 километров.
В планах на этот год – около 25 километров трасс. Работы пройдут на 13 отрезках. В частности, будут капитально отремонтированы дороги, идущие через села Никольское Углегорского района и Сокол – Долинского. Также завершится асфальтирование участков в областном центре: между Дальним и Елочками, Ново-Александровском и Санаторным, на улицах 2-я Центральная, Больничная, Пограничная, Деповская.
Сегодня протяженность всех островных дорог составляет около 5 тысяч километров. Только треть из них имеют твердое покрытие. По итогам реализации национального проекта за пять лет доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна вырасти до 55%.
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