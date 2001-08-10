Южносахалинцы стали воровать цветы с городских клумб
Специалисты МБУ «Зеленый город» еженедельно сталкиваются с воровством цветов с городских клумб. С начала сезона на улицах областного центра уже высажено более 280 тысяч цветов. Всего более 70 наименований разной цветовой палитры на общей площади цветников более чем 10 тысяч квадратных метров. К осени южно-сахалинский зеленый фонд по линии специализированного предприятия пополнят еще на 650 деревьев и 10 тысяч кустарников.
Сейчас специалисты МБУ «Зеленый город» получили практически все саженцы от поставщиков и на своей базе ведут повышение их адаптационной устойчивости перед высадками на улицы города. Прорабатывается каждый нюанс по состоянию молодых деревьев: их усиленно подкармливают, продумывают места размещении, чтобы максимально удалить их от подземных коммуникаций.
Как рассказал директор предприятия Сергей Троян, предприятию предстоит за этот сезон восстановить или создать около 21 тысячи квадратных метров газонов.
- К сожалению, очень часто сталкиваемся с хулиганством. Рассаду вытаптывают, вырывают, портят цветочный рисунок и композиции. Красивые крупные цветы привлекают внимание. Иногда наши специалисты сами становятся свидетелями кражи и на замечания получают в ответ — а вам что жалко. Возмущает то, что многие просто не осознают, что это неуважение к кропотливому труду, нарушение закона и общественного порядка. Привлекаем правоохранительные органы, помогают и неравнодушные горожане, которые пытаются самостоятельно пресечь факты хищения, - отметил Сергей Троян.
На этот раз неравнодушные горожане прислали видео мужчины, который вечером 30 июля по проспекту Мира вдумчиво выбирал букет на одной из клумб. Видео передано в полицию. Нарушителю грозит штраф.
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