С 1 августа на Сахалине начнется раздельный сбор мусора. Для запуска пилотного проекта выбрали планировочный район Дальнее. Инициатива будет реализовываться на частные средства в течение 2 месяцев. В дальнейшем полученный опыт намерены применять во всем областном центре и других районах области.

– Речь идет об экологическом благополучии региона, поэтому мы надеемся на поддержку жителей, их социальную активность. От них во многом зависит эффективность этого проекта. Важно отметить, что стоимость тарифа для людей не изменится, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Уже сегодня в Дальнем устанавливают дополнительные сетчатые емкости с обозначениями видов отходов. Всего – 40 контейнеров. В них начнут собирать три вида отходов: пластиковые бутылки, емкости от бытовой химии и алюминиевые банки.

Проект является инвестиционным и на данном этапе исключает привлечение бюджетных средств. Мусор будут отправлять на переработку на материк. К примеру, груз готовы принять в Перми и крупных городах Дальнего Востока.

Значимую роль в реализации инициативы отводят управляющим компаниям. Они будут поддерживать порядок на площадках сбора ТКО и вести разъяснительную работу с жителями. К примеру, расскажут людям, что все выбрасываемые емкости важно полностью опустошить и максимально смять. Мыть их не потребуется.