Дождливо, но тепло будет в эти выходные на Сахалине

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет сахалинцев и курильчан в ближайшие дни.

По данным регионального УГМС, в субботу в северных и центральных районах Сахалина преимущественно без осадков, температура ночью 8…13°, днём 16…21°, на востоке 9…14°.

На юге ночью местами пройдёт небольшой дождь, температура 12…17°; днём без осадков, температура 18…23°, на востоке 12…17°. В Южно-Сахалинске тоже будет дождливо, температура 13…15°; днём без осадков, 20…22°.

В воскресенье с запада на центральную часть Сахалина придёт тёплый влажный воздух с дождями. В северных и центральных районах ожидается дождь, температура ночью 10…15°, днём 16…21°. В южных районах дождь, на крайнем юге небольшой. Температура ночью 12…17°, днём 19…24°.

В Южно-Сахалинске ночью без осадков, 14…16°; днём небольшой дождь, температура 22-24°.

В понедельник на Сахалине сохранятся небольшие дожди. Со вторника на севере Охотского моря установится антициклон, ветры с Охотского моря принесут прохладную погоду. Погоду юга Сахалина определит поле пониженного давления. С запада постоянно будут поступать свежие порции тёплого влажного воздуха. Всю неделю с небольшими перерывами будут идти дожди. В начале недели ещё будет тепло, затем ветры сменятся на северо-восточные, похолодает.

На Курильских островах в субботу местами небольшой дождь, температура ночью 10…15°, на севере 5…10°, днём 15…20°.

В воскресенье без осадков, температура ночью 10…15°, днём 17…22°.

В течение рабочей недели на севере ожидается дождливая погода, прохладно.

На юге преимущественно без осадков, температура без существенных изменений.