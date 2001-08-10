Занятия по экопросвещению в летних лагерях проходили на Кунашире и в июле
Сотрудники заповедника «Курильский» продолжают деятельность по повышению экологической грамотности среди детей вторых смен пришкольных летних лагерей в Южно-Курильске, организованных отделом образования администрации Южно-Курильского района.
Одна из основных задач отдела экологического просвещения особо охраняемой природной территории - работа с подрастающим поколением. Взаимодействие пришкольного лагеря и заповедника - одна из интереснейших форм работы со школьниками в летний период.
Сотрудники отдела провели познавательное занятие по теме «Такая разная вода». В процессе мероприятия дети участвовали в настоящих экспериментах. Выполнив серию опытов, ребята смогли раскрыть для себя многие свойства воды, принимали активное участие в фильтровании её от различных примесей. Каждый из участников понял, насколько сложен и долог процесс очищения загрязнённой воды.
Для самых младших детей были организованы настольные игры с экологическим уклоном. Самой популярной была краеведческая игра «Прятки с животными» (разработка сахалинской общественной экологической организации «Бумеранг»). Мероприятие сопровождалось электронной презентацией. Ребята познакомились с общей информацией о животных Красной книги Сахалинской области.
Также на базе школы «Центр образования» продолжил свою работу летний лагерь труда и отдыха для подростков двух школ Южно-Курильска. Главной
особенностью такого лагеря является сочетание трудовой деятельности и активного отдыха. Ребята пробуют себя в качестве настоящих работников разных организаций района, и после трудовых будней получат свою первую заработную плату.
Заповедник активно взаимодействовал с трудовым отрядом, как в части труда, так и отдыха. Были организованы выездные эколого-просветительные мероприятия: сбор мусора на территории вблизи реки Лесная и побережье Охотского моря, пересадка деревьев на территории вокруг административного здания заповедника «Курильский», работы в теплице по выращиванию редких видов растений, экскурсия на мыс Столбчатый и экологическую тропу «Столбовская» в охранной зоне заповедника.
Результатом проведенных мероприятий стало приобретение новых знаний о родном острове и осознание своей роли в практической помощи природе.
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