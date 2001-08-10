Проекты инициативного бюджетирования обсудили в Гастелло и Тихменево

В Поронайском районе продолжаются встречи с населением по вопросам инициативного бюджетирования, которые позволяют жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в первую очередь на их территории.

В селе Тихменево решили проголосовать за дообустройство имеющейся детской площадки. Проект был одобрен большинством голосов сельчан(21 человек). В свою очередь жители Тихменева проведут субботник на предполагаемой территории детской площадки, а также внесут свой материальный вклад в строительство от физических и юридических лиц в размере 1% и 0,1% от стоимости проекта.

Жители села Гастелло путем открытого обсуждения и голосования на местном собрании выбрали наиболее важный объект для реализации в своем населенном пункте. На встрече присутствовало 32 человека. Участники долго выбирали проект для реализации из трех вариантов и почти единогласно утвердили строительство детской спортивной площадки. Селяне и предприниматели планируют вложить свой материальный вклад в размере 1% и 0,5%. Затем была выбрана инициативная группа, которая займется организацией общественных работ и будет контролировать проведение работ.

Заявки по предложениям, которые согласовали представители сел на встречах, будут направлены в Министерство финансов Сахалинской области. После чего конкурсная комиссия подведет итоги и озвучит результаты.