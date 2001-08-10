Больше 100 сахалинских семей получают ежемесячную выплату за опеку над недееспособными гражданами
Выплату за опеку над недееспособными людьми получают 118 сахалинских семей. Новая мера социальной поддержки введена в 2020 году.
Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, выплаты предоставляют жителям области, осуществляющим уход за совершеннолетними недееспособными гражданами в качестве опекунов. В этом году в региональном бюджете на выплату предусмотрено более 40 миллионов рублей.
– Если граждане на момент обращения уже были официально назначены опекунами, выплата им будет предоставлена с учетом перерасчета с 1 января текущего года. Всем остальным средства будут перечислять с момента заключения соответствующего договора. Оформить пособие могут не только родственники, а любой гражданин, при соблюдении ряда условий, – прокомментировала начальник отдела учреждений социального обслуживания минсоцзащиты Сахалинской области Елена Кобец.
Размер выплаты зависит от места проживания и составляет от 29 548 рублей до 42 212 рублей в месяц (с учетом удержания НДФЛ). На нее могут претендовать опекуны, если среднедушевой доход их семьи не выше 3,5 величин прожиточного минимума.
Одной из получателей новой выплаты стала семья Людмилы Гурбич из Южно-Сахалинска. Женщина отмечает, средства очень помогли.
– Раньше я работала только в ночные смены, чтобы не оставлять сына на долгое время. После того, как узнала об этой выплате, решила, что от работы теперь можно отказаться и больше времени проводить с Ильей. Сейчас нам полегче, помощь от государства – почти 30 тысяч – к нашему бюджету очень существенная прибавка, – рассказывает женщина.
Для оформления возмездной опеки необходимо обращаться в органы опеки и попечительства по месту жительства. Ежемесячное вознаграждение выплачивается на основании договора об осуществлении опеки на возмездных условиях.
Ежемесячная выплата за опеку над недееспособными гражданами предоставляется в рамках системы долговременного ухода национального проекта "Демография".
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