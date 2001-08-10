По 2 млн рублей получат педагоги, переехавшие преподавать в Анивский район

Шесть педагогов трудоустроят в Анивском районе до конца августа по президентской программе "Земский учитель". Они получат по 2 миллиона рублей, потратить их можно на любые цели.

Победитель конкурса отправятся работать в начальную общеобразовательную школу села Троицкое, школу №2 в Аниве, №3 - в Огоньках, №4 - в Таранае.

"Нагрузка на будущем месте работы составит не менее 18 часов в неделю за ставку, каждый педагог должен будет отработать в выбранном месте не менее 5 лет, а в случае неисполнения этого пункта – вернуть выплаченные подъемные средства", - рассказывают в администрации района.

Набор педагогов по программе продолжиться в 2022 году.

Для привлечения учителей до 31 декабря 2022 года предоставлены дополнительные меры социальной поддержки педагогическим работникам, заключившим не ранее 2016 года бессрочный либо срочный трудовой договор на срок не менее 5 лет и занимающим не менее 1 ставки должности педагогического работника по основному месту работы в муниципальных образовательных учреждениях, расположенным на городского округа. К таким мерам относятся:

- выплата в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 12 000 рублей работникам, не имеющим пять 10 % надбавок за работу в районах Крайнего Севера;

- в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату аренды жилья в размере фактически понесенных затрат, но не более 15 000 рублей;

- в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату аренды по договорам коммерческого найма, заключенным с АО «Сахалинской ипотечное агентство» в размере 50% от фактически понесенных затрат.

Молодым педагогам в течение первых трех лет работы выплачиваются надбавка к зарплате в размере 40 процентов и подъемные. Для учителей с высшим образованием, устроившимся на работу в сельские школы, единовременная выплата составляет почти 400 тысяч рублей, со средним образованием – почти 300 тысяч рублей.

Кроме того, сельским педагогам компенсируют затраты на отопление, электричество, коммунальные услуги. Также они получают повышенный на 25 процентов оклад.