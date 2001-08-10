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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Цены на бензин в Южно-Сахалинске резко «подскочили»
Почти до 62 рублей повысилась стоимость литра АИ-98 в Южно-Сахалинске на минувшей неделе. Цена АИ-95 до этой границы чуть-чуть "не доползла", сообщил Telegram-канал @sstoit, проанализировав данные на 2 августа 2020 года.
Стоимость топлива повысили сразу шесть предпринимателей. Больше всего заработать решили на АЗС "Змачинский". Там АИ-92 прибавил в цене сразу 2,7 рубля. АИ-98 и АИ-95 – по два рубля. "Дизель-трейд", "Деником" и "Атланта" повысили цены за рубль, "СахЛидер" - от 40 копеек до 2,3 рубля.
"Антимонопольщики продолжают контролировать ситуацию", - иронично прокомментировали в Telegram-канале @sstoit.
Самое дешевое топливо в Южно-Сахалинске, по данным наблюдателей, можно купить на АЗС "Карат":
- АИ-92 – 44 рубля / литр;
- АИ-95 – 45 рублей / литр;
- АИ-98 – 50 рублей / литр;
- ДТ – 51,81 рубля / литр.
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