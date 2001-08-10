Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2020
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17:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Детский сад «Аленушка» закрыли в селе Восток

Детский сад «Аленушка» закрыли в селе Восток
В селе Восток Поронайского района до 7 августа закрыт детский сад №12 "Аленушка".
 
Как сообщается в Telegram-канале губернатора, причина приостановки работы учреждения – инфекция. Среди сотрудников детсада обнаружен человек с положительным анализом на коронавирус.
 
Сейчас в "Аленушке" организована дезинфекция помещений.

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