Сахалинские рыбаки выловили у Курил рекордно большого тунца весом почти 200 кг

Дальневосточные рыбаки выловили у берегов Курил тунца весом почти 200 кг. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Владивостокский морской рыбный порт.

"Впервые в истории в ОАО "Владморрыбпорт" доставлен 184-килограммовый тунец. К причалу пришвартовалось судно "Бухта Наталии", которое доставило улов рекордных размеров", - говорится на сайте предприятия.

Крупный голубой тунец весом 184 кг, успешно выгружен на хранение в холодильник. Привезенная в порт рыба попала в трал у Южных Курил. Как отмечают сами дальневосточные рыбаки, это огромное достижение. Всего им удалось поймать 13 крупных рыбин общим весом порядка 2567 килограммов.

Тихоокеанский голубой тунец обитает в основном в северной части Тихого океана от Восточной Азии до побережья Северной Америки. К берегам Роcсии (Приморье, юг Сахалина) подходят в основном летом. Это ценный промысловый вид. По данным открытых источников, максимальная зарегистрированная длина составляет 3 метра, а вес - 450 кг.