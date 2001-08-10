Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Со 110-летием образования таможенной службы поздравили Курильчан

Со 110-летием образования таможенной службы поздравили Курильчан

Вице-мэр МО Наталия Савочкина поздравила южно-курильских таможенников с 110-летием образования таможенной службы на островах. Она пожелала юбилярам и их семьям крепкого здоровья, успехов, бодрого духа и мирного неба.

«Если у вас дома уют, тепло и все здоровы, то вы тогда идете на работу с хорошим настроением. Это самое главное. У вас не очень большой коллектив, а работы у вас очень много. Желаю вам хорошей зарплаты, чтобы вы чувствовали отдачу, что государство о вас заботится», - сказала Наталия Савочкина.

От имени администрации муниципалитета она вручила поздравительный адрес, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Кроме того, благодарственным письмом администрации МО была отмечена уполномоченный по особо важным делам Южно-Курильской таможни Марина Ленц.

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