Со 110-летием образования таможенной службы поздравили Курильчан
Вице-мэр МО Наталия Савочкина поздравила южно-курильских таможенников с 110-летием образования таможенной службы на островах. Она пожелала юбилярам и их семьям крепкого здоровья, успехов, бодрого духа и мирного неба.
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«Если у вас дома уют, тепло и все здоровы, то вы тогда идете на работу с хорошим настроением. Это самое главное. У вас не очень большой коллектив, а работы у вас очень много. Желаю вам хорошей зарплаты, чтобы вы чувствовали отдачу, что государство о вас заботится», - сказала Наталия Савочкина.
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От имени администрации муниципалитета она вручила поздравительный адрес, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Кроме того, благодарственным письмом администрации МО была отмечена уполномоченный по особо важным делам Южно-Курильской таможни Марина Ленц.
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