Тихоокеанское
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4 Августа 2020
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11:14, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Отбор по предоставлению грантов в форме субсидий продлили в Южно-Курильске

Отбор по предоставлению грантов в форме субсидий продлили в Южно-Курильске

Администрация Южно-Курильска информирует о продлении отбора по предоставлению грантов в форме субсидий гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых на территории МО «Южно-Курильский городской округ» с 05.08.2020 по 18.08.2020

Гранты предоставляются в форме субсидии на безвозмездной, безвозвратной, в том числе на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на:

1. оплату стоимости аренды помещения, в котором самозанятый осуществляет деятельность;

2. оплату стоимости основных средств, используемых в основной деятельности;

3. оплату стоимости расходных материалов, используемых в основной деятельности;

4. оплату стоимости обучения.

С Порядком предоставления грантов в форме субсидий гражданам, впервые зарегистрированных в качестве самозанятых на территории МО «Южно-Курильский городской округ» можно ознакомиться в кабинете № 18, контактный телефон: 8(42455)21701, и на официальном сайте администрации МО «Южно-Курильский городской округ»: www.yuzhnokurilsk.ru, раздел «Малое и среднее предпринимательство», страница «Порядок предоставления грантов в форме субсидий гражданам, впервые зарегистрированных в качестве самозанятых на территории МО «Южно-Курильский городской округ», сообщили в отделе экономики, прогнозирования и ценообразования администрации округа.

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