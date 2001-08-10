Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2020
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11:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайцы завершили встречи по инициативному бюджетированию

Поронайцы завершили встречи по инициативному бюджетированию

Серия общественных собраний завершилась в МБУК Досуговом центре «Мир» 31 июля. Жители Поронайска встретились выбрать наиболее важный проект для участия в программе по развитию инициативного бюджетирования «Поддержка местных инициатив».

В собрании приняли участие более 150 человек. Специалисты поронайской администрации подробно проинформировали поронайцев о правилах участия в конкурсе.  Все желающие поделились своими предложениями и почти единогласно проголосовали за капитальный ремонт городской бани. Далее участники встречи определили процент софинансирования граждан, который составит  по 1,1%, и 3,1% от юридических лиц. По окончанию встречи, жители подвели итоги, выбрав инициативную группу, которая будет заниматься сопровождением проекта со стороны общественности, сообщили в администрации Поронайска.

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