Качество уборки дорог с помощью специального автомобиля и беспилотников начали контролировать на Сахалине
На Сахалине начали контролировать качество уборки дорог с помощью специального автомобиля и беспилотников. По поручению губернатора Валерия Лимаренко с 1 августа ежедневный мониторинг ведут на проспекте Мира в областном центре. Комплекс стандартов по качеству содержания дорог на примере этой улицы ранее разработало министерство по эффективному управлению регионом, сообщили в правительсве области.
«Волга Сайбер», оборудованная камерами высокого разрешения и различными датчиками, в том числе по измерению уровня запылённости, ежедневно проезжает по проспекту Мира. Задача водителя спецавтомобиля и параллельно работающих квадрокоптеров – зафиксировать реальную ситуацию на дороге.
– Главная цель, которую мы преследуем, – улучшение экологической обстановки. Мониторинг ведется ежедневно, в том числе в выходные. В течение августа мы тестируем эту систему и будем применять и на других улицах, а затем и в районах области. Сейчас данные обрабатывают специалисты, но в дальнейшем это будут делать нейронные сети, уже работаем над этим, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.
Все данные, собранные с помощью объезда и облетов, сразу направляются в ситуационный центр. Здесь проводится первичная обработка снимков. Благодаря фотографиям высокого разрешения четко видно, в каких местах дворники или водители коммунальной техники плохо справились со своей работой. Анализ ведут по 15 параметрам: наличие пыли, грязи и мусора на проезжей части, в автобусных карманах, в урнах, на газоне и т.д.
– Специалист ситуационного центра из полного массива фотографий формирует упрощенный и направляет сотруднику департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска. Там анализируют данные и формируют ежедневный отчёт, который направляют подрядной организации, ответственной за уборку. Отреагировать на замечания и устранить их должны в течение суток, – рассказал директор департамента отраслевого развития министерства Сахалинской области по эффективному управлению регионом Александр Гоголин.
В перспективе систему будут применять для контроля за содержанием дорог и в зимнее время. К наступлению холодов ведомство разработает соответствующий комплекс стандартов.
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