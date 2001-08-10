Чиновники не хотели возвращать сахалинке 110 тысяч рублей за ремонт в муниципальной квартире

Более 110 тысяч рублей потратила жительница Тымовского района на капитальный ремонт муниципального жилья, в котором проживает. Пойти на это она была вынуждена из-за того, что чиновники этот самый капремонт не делали. Потраченные средства ей так же не вернули. Женщина пошла в прокуратуру.

Как сообщили в наздорном ведомстве, жившая в муниципальном жилье сахалинка решила заменить в квартире два окна и входную дверь, так как их состояние оставляло желать лучшего. Органы местного самоуправления в порядок жилье женщины не приводили, поэтому ей пришлось потратить на работы свои деньги – более 110 тысяч рублей.

Однако, когда женщина обратилась в администрацию с просьбой компенсировать эти средства, ее оставили без внимания. Зато ситуацию оценили в прокуратуре, проверившей действия чиновников на соблюдение закона. Эксперты надзорного ведомства направили иск в суд, потребовав от администрации района возместить островитянке потраченные деньги.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение его решения прокуратура района держит на контроле.