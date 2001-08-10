Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2020
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14:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы не смогут пополнять анонимные электронные кошельки наличными

Изменения в закон о национальной платежной системе не распространяются на транспортные и школьные карты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Напомним, с 3 августа в России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки, чтобы бороться с финансированием терроризма и распространением наркотиков. Запрет касается сервисов "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и других — теперь эти анонимные кошельки можно пополнять только переводом средств с банковского счета.

Вместе с электронными кошельками под действие закона попала часть транспортных и иных социальных карт, которые выпускают в формате неперсонифицированных электронных средств платежа.

При этом в сообщении 3 августа ЦБ заявил, что эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них карты не попадают под действие запрета, а школьные карты можно продолжать пополнять наличными, поскольку они являются персонифицированными.

"Если внутренняя система оператора настроена таким образом, что пополнение карт происходит не через транспортную организацию и попадает под действие поправок к закону о национальной платежной системе, у операторов есть время до 1 октября 2020 года, чтобы скорректировать свою бизнес-модель", — подвели итог в ЦБ.

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