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15:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Контроль над ТО возвращается полиции
Правительство России утвердило новое положение о Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО). Документ — часть планируемой реформы ТО, он размещен на сайте кабмина 1 августа.
Как пишет drom.ru, в соответствии с постановлением, функции оператора ЕАИСТО с 2021 года перейдут Министерству внутренних дел (МВД). Портал напоминает, что с 2011 года по настоящее время системой заведует Российский союз автостраховщиков (РСА). Таким образом, контроль над ТО возвращается полиции.
Оформленные диагностические карты будут храниться в ЕАИСТО не менее 5 лет. В течение этого срока их нельзя уничтожать или изымать.
Документ также регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса действующих, архивных или аннулированных, получения сведений из автоматизированной системы, а также способы защиты данных электронных документов, порядок взаимодействия всех участников, задействованных в процедуре техосмотра.
В ЕАИСТО будут содержаться сведения о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер (VIN), номера кузова, шасси, регистрационной карты со сроком ее действия, показания одометра, дата проведения техосмотра, данные о месте прохождения ТО и операторе.
Функционал системы исключит возможность оформления диагностической карты, если пропускная способность пункта ТО превышена. Таким образом, будут исключены ситуации, когда оператор ежемесячно выдает, к примеру, сотни карт, а оборудование позволяет проверять лишь несколько десятков автомобилей.
Новые правила прохождения техосмотра, предполагающие фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью, вступят в силу 21 марта 2021 года. Они были приняты для того, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра. Изначально планировалось, что новая система начнет действовать 7 июня 2020 года, но из-за коронавируса было принято решение о переносе сроков.
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Новости общества Сахалина и Курил
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