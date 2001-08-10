Дорогу между Томари и Неводским начнут ремонтировать в 2022 году
Подрядчик приступил к инженерным изысканиям и разработке проекта по реконструкции автомобильной дороги на участке от Томари до села Неводское. Начало работ запланировано на 2022 год.
По условиям технического задания, общая ширина дороги составит 10 метров, асфальтобетонного покрытия – 6 метров. Проектировщики должны предусмотреть строительство путепровода через железную дорогу, обустройство тротуаров и освещения дороги в Неводском. Вместе с положительным заключением госэкспертизы проект должны подготовить к апрелю 2021 года.
Кроме того, на этом же участке дороги завершается строительство моста через реку Голубая. До 25 октября подрядчики должны закончить асфальтирование моста и подходов к нему общей протяжённостью 300 метров, установить дорожные знаки, ограждения, разобрать временный объезд и навести порядок на строительно площадке. Стоимость работ составила 149 миллионов рублей, сообщили в администрации Томаринского района.
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