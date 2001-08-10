Тихоокеанское
информационное агентство
4 Августа 2020
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16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут стать волонтерами форума ОстроVа2020

Сахалинцы могут стать волонтерами форума ОстроVа2020

Всероссийский молодёжный патриотический форум #ОстроVа2020 объявляет набор команды волонтёров. На официальной странице мероприятия в Instagram всем желающим активистам объясняют суть работы волонтеров. Также добровольные помощники пройдут специальное обучение.  

Соискатели должны  соответствовать ряду требований: 

  • Уметь работать в команде;
  • Быть стрессоустойчивым;
  • Мотивированным;
  • Ответственным;
  • Гостеприимным;
  • Иметь лидерские качества.

 Волонтером можно стать, если:

  • Вам от 18 до 35;
  • Вы проживаете на Сахалине;
  • Не подавали заявку на участие в форуме;
  • Готовы пройти два этапа обучения — онлайн и офлайн.

Чем будут заниматься волонтёры?

  • Участвовать в сопровождении групп форумчан, оказывать им помощь;
  • Осуществлять координацию и навигацию участников и спикеров;
  • Оказывать техническую поддержку;
  • Принимать участие в деятельности пресс-центра;
  • Участвовать в работе волонтерского штаба и протокольном сопровождении форума.


Анкеты принимаются до 9 августа. Заполнить её можно по ссылке в описании профиля в аккаунте Instagram.

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