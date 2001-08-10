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16:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинцы могут стать волонтерами форума ОстроVа2020
Всероссийский молодёжный патриотический форум #ОстроVа2020 объявляет набор команды волонтёров. На официальной странице мероприятия в Instagram всем желающим активистам объясняют суть работы волонтеров. Также добровольные помощники пройдут специальное обучение.
Соискатели должны соответствовать ряду требований:
- Уметь работать в команде;
- Быть стрессоустойчивым;
- Мотивированным;
- Ответственным;
- Гостеприимным;
- Иметь лидерские качества.
Волонтером можно стать, если:
- Вам от 18 до 35;
- Вы проживаете на Сахалине;
- Не подавали заявку на участие в форуме;
- Готовы пройти два этапа обучения — онлайн и офлайн.
Чем будут заниматься волонтёры?
- Участвовать в сопровождении групп форумчан, оказывать им помощь;
- Осуществлять координацию и навигацию участников и спикеров;
- Оказывать техническую поддержку;
- Принимать участие в деятельности пресс-центра;
- Участвовать в работе волонтерского штаба и протокольном сопровождении форума.
Анкеты принимаются до 9 августа. Заполнить её можно по ссылке в описании профиля в аккаунте Instagram.
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