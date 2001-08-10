Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу

Сахалинцы могут помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу

Ежегодная добровольческая акция "Помоги собраться в школу" стартовала на Сахалине. В ее рамках окажут помощь более 300 школьникам. В этом году к мероприятию присоединились 11 островных районов. В течение месяца там будут работать пункты сбора школьных принадлежностей.

- Очень важно, чтобы вещи были новыми. Все вещи мы передадим нуждающимся семьям. Списки предоставят специалисты министерства социальной защиты Сахалинской области. Мы планируем охватить больше 300 маленьких жителей региона, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов. 

Кроме того, с целью предупреждения распространения COVID-19 перед передачей наборы обработают антисептическими средствами. 

- Период пандемии очень сильно повлиял на российские семьи. Многие родители лишились работы и очень нуждаются в нашей помощи. Призываем всех неравнодушных жителей Сахалина и Курильских островов присоединиться к акции, - обратилась координатор акции #МыВместе Ксения Величковская. 

Дополнительную информацию о проведении акции, а также о местоположении пунктов сбора в муниципальных образованиях можно уточнить по телефонам: 

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