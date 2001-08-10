Сахалинцы могут помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу
Ежегодная добровольческая акция "Помоги собраться в школу" стартовала на Сахалине. В ее рамках окажут помощь более 300 школьникам. В этом году к мероприятию присоединились 11 островных районов. В течение месяца там будут работать пункты сбора школьных принадлежностей.
- Очень важно, чтобы вещи были новыми. Все вещи мы передадим нуждающимся семьям. Списки предоставят специалисты министерства социальной защиты Сахалинской области. Мы планируем охватить больше 300 маленьких жителей региона, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов.
Кроме того, с целью предупреждения распространения COVID-19 перед передачей наборы обработают антисептическими средствами.
- Период пандемии очень сильно повлиял на российские семьи. Многие родители лишились работы и очень нуждаются в нашей помощи. Призываем всех неравнодушных жителей Сахалина и Курильских островов присоединиться к акции, - обратилась координатор акции #МыВместе Ксения Величковская.
Дополнительную информацию о проведении акции, а также о местоположении пунктов сбора в муниципальных образованиях можно уточнить по телефонам:
- Южно-Сахалинск - 8(4242)312682(доб. 4-5),
- Томаринский район - 8(42446)26177,
- Макаровский район - 8(4244)390173,
- Охинский район - 8(4243)734459,
- Смирныховский район - 8(914)7477656,
- Поронайский район - 8(42431)41199,
- Холмский район - 8(42433)41001,
- Невельский район - 8(4243)660850,
- Александровск-Сахалинский район - 8(42434)43629,
- Тымовский ГО район - 89241882630,
- Корсаковский район - 8(42435)40541, 40317.
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