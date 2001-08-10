В Поронайском сквере прошли соревнования по спортивному пешеходному туризму
3 августа в Поронайске прошли спортивные соревнования «Семья-ТУРИСТская» в рамках проекта «Сахалинский фестиваль спортивного пешеходного туризма». Мероприятие проходит во всех районах Сахалинской области. Участниками мероприятия стали воспитанники детских оздоровительных лагерей, семьи с детьми и серебряные волонтеры. Спортивная программа проходила в сквере, у здания Департамента образования, культуры и спорта, который на время превратился в веревочный парк.
Обучающие мастер-классы для членов команд провели волонтеры по спортивному пешеходному туризму из Тымовского. Педагоги, тренера и специалисты Поронайского района прошли семинар-практикум перед подготовкой дистанции и в течение всего времени следили за ходом соревнований.
Председатель Сахалинской региональной организации «Родные Острова» Людмила Еременко сообщила, что мероприятия по активному пешеходному туризму проходят с 2015 года в Охинском, Тымовском и Ногликском районах.
- Это мероприятие мы проводим для того, что популяризировать спортивный туризм и показать все его возможности, - прокомментировала Людмила Еременко.
Конкурс включал в себя три мини-соревнования: «Семья ТУРИСТская», «Старый-малый» и «Спортивный лабиринт». Поронайцы научились завязывать «туристские узлы», познакомились с «туристкой обвязкой» и страховочной системой.
На торжественной церемонии награждения победителей наградили благодарственными грамотами и призами.
Победителями семейных соревнований стали:
1 место - семья Шевцовых из Макарова («Факел»),
2 место – семья Файзульяновых из Поронайска («Тигры»)
3 место – семья Балыковых из Тымовска («Балычки»)
Победителями «Старый-малый» стали:
1 место – Ирина Ежикова и Андрей Ким
2 место – Татьяна Коробенкова и Сергей Сидоренко
3 место – Михаил Шевень и Денис Харханов
Победители на «Пешеходной дистанции»:
1 место – Даниил Сафронов
2 место – Софья Бадаева
3 место – Николай Александров
За участие в «Спортивном лабиринте» наградили:
1 место – Сергей Седоренко
2 место – Матвей Агафонов
3 место – Даниил Сафронов
22 августа в Ногликах будет проходить первенство по спортивному пешеходному туризму. Все желающие могут посетить мероприятие и попробовать себя в данном виде спорта.
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