В Поронайском сквере прошли соревнования по спортивному пешеходному туризму

3 августа в Поронайске прошли спортивные соревнования «Семья-ТУРИСТская» в рамках проекта «Сахалинский фестиваль спортивного пешеходного туризма». Мероприятие проходит во всех районах Сахалинской области. Участниками мероприятия стали воспитанники детских оздоровительных лагерей, семьи с детьми и серебряные волонтеры. Спортивная программа проходила в сквере, у здания Департамента образования, культуры и спорта, который на время превратился в веревочный парк.

Обучающие мастер-классы для членов команд провели волонтеры по спортивному пешеходному туризму из Тымовского. Педагоги, тренера и специалисты Поронайского района прошли семинар-практикум перед подготовкой дистанции и в течение всего времени следили за ходом соревнований.

Председатель Сахалинской региональной организации «Родные Острова» Людмила Еременко сообщила, что мероприятия по активному пешеходному туризму проходят с 2015 года в Охинском, Тымовском и Ногликском районах.

- Это мероприятие мы проводим для того, что популяризировать спортивный туризм и показать все его возможности, - прокомментировала Людмила Еременко.

Конкурс включал в себя три мини-соревнования: «Семья ТУРИСТская», «Старый-малый» и «Спортивный лабиринт». Поронайцы научились завязывать «туристские узлы», познакомились с «туристкой обвязкой» и страховочной системой.

На торжественной церемонии награждения победителей наградили благодарственными грамотами и призами.

Победителями семейных соревнований стали:

1 место - семья Шевцовых из Макарова («Факел»),

2 место – семья Файзульяновых из Поронайска («Тигры»)

3 место – семья Балыковых из Тымовска («Балычки»)

Победителями «Старый-малый» стали:

1 место – Ирина Ежикова и Андрей Ким

2 место – Татьяна Коробенкова и Сергей Сидоренко

3 место – Михаил Шевень и Денис Харханов

Победители на «Пешеходной дистанции»:

1 место – Даниил Сафронов

2 место – Софья Бадаева

3 место – Николай Александров

За участие в «Спортивном лабиринте» наградили:

1 место – Сергей Седоренко

2 место – Матвей Агафонов

3 место – Даниил Сафронов

22 августа в Ногликах будет проходить первенство по спортивному пешеходному туризму. Все желающие могут посетить мероприятие и попробовать себя в данном виде спорта.