Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

«Детям войны» - южнокурильчанам раздали по два хвоста горбуши

«Детям войны» - южнокурильчанам раздали по два хвоста горбуши

Сотрудники ООО производственно-коммерческой фирмы "Южно-Курильский рыбокомбинат" традиционно раздали первый убедительный улов лососевых жителям пгт Южно-Курильск.

По два хвоста горбуши получили в каждой семье пенсионеров, относящихся к категории «Дети войны», таковых в райцентре -  более ста человек. Кто не смог прийти самостоятельно к помещению отдела социальной защиты, где раздавали рыбу, тем гражданам южнокурильские волонтеры развезли горбушу по домам.

Южно-Курильский рыбокомбинат ежегодно и регулярно кроме красной рыбы угощает кунаширских пенсионеров и другими морепродуктами — камбалой, кальмаром, навагой. Ведь в настоящее время предприятие специализируется на добыче и переработке именно разнорыбицы, а лососевых добывает в ограниченных объемах.

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