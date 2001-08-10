Южносахалинцы могут вызвать врача на дом через портал Госуслуг

Жители Южно-Сахалинска, Лугового и Новоалександровска могут вызвать врача на дом через портал Госуслуг. В течение этой недели она станет доступна всем горожанам, а к концу августа – каждому островитянину.

Регистрация заявки на вызов специалиста проводится в течение нескольких минут. Единственное требование – человек должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг.

– Внедрение нового сервиса позволит увеличить доступность медицинской помощи. Воспользоваться им смогут пациенты, которые по состоянию здоровья не могут посетить лечебное учреждение. Если человек обратится за услугой до 10 часов утра, то она будет оказана в день обращения. После 10 утра - на следующий день, – пояснила заместитель директора по информационным технологиям областного медицинского информационного аналитического центра Елена Ханбикова.

Как рассказали в региональном правительстве, чтобы вызвать врача на дом через интернет, нужно перейти на сайт и авторизоваться. Затем открыть раздел "Услуги" и выбрать категорию "Мое здоровье". Далее пациенту следует кликнуть на пункт "Вызов врача на дом" и заполнить форму записи – указать ФИО и адрес фактического пребывания, причину вызова, а также обозначить дату посещения медика. Как только заявление будет принято, на почту придет уведомление, а в указанный срок прибудет специалист.