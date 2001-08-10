Более 1500 сахалинских семей получили региональный материнский капитал с начала года
Более 1500 сахалинских семей получили региональный материнский капитал с начала 2020 года. Большинство родителей тратят деньги на покупку автомобиля и улучшение жилищных условий. В этом году областной бюджет намерен потратить на эту меру поддержки 1 миллиард рублей, сообщили в правительстве Сахалинской области.
– В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко с начала года при рождении первого ребёнка сняты возрастные ограничения для женщин. Теперь любая мама, родившая первого малыша, получает материнский капитал в размере 150 тысяч рублей. Также приятные изменения коснулись и материнского капитала при рождении второго ребенка. С 1 января 2020 года размер выплаты увеличился с 204 до 250 тысяч рублей, – пояснила начальник отдела организации социальных выплат министерства социальной защиты Сахалинской области Елена Степанова.
Средства можно направить на образование детей, платные медицинские услуги, товары и услуги для социальной адаптации детей-инвалидов, покупку автомобиля.
Семья Кудашовых из Южно-Сахалинска потратила деньги на ремонт квартиры.
– Наша малышка родилась в апреле этого года. Мы даже не рассчитывали стать обладателями гарантийного письма, но потом нам сообщили, что возрастные ограничения сняты при получении маткапитала на первенца. 150 тысяч для нашей семьи – большая помощь, – поделилась впечатлениями молодая мама Татьяна.
За счет капитала также можно получать выплаты: ежемесячно по 5000, ежеквартально по 15000, а также единовременно 30000 рублей.
Одно из обязательных условий предоставления материнского капитала – проживание на территории Сахалинской области не менее одного года непосредственно перед рождением (усыновлением) ребенка.
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