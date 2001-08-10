В селе Петропавловское Анивского района появился газ

Пять домов села Петропавловское Анивского района перешли на газ. На очереди ещё 120 жителей, а также коммерсанты и объекты перспективной застройки. Для этого пришлось построить 13 километров газопровода, сообщили в правительстве региона.

Специалисты работали в сложных условиях – местами преодолевали болото и прокладывали трубу под рекой Лютога, используя метод горизонтального направленного бурения.

Газ в доме - это не только удобно, но и экономично, подчеркнули в правительстве. Его стоимость невысока по сравнению с углем. Кроме того, каждый сахалинец может получить компенсацию до 100 процентов - до 152 тысяч рублей, если газопровод подключен к земельному участку и до 200 тысяч, если требуется подводить сети. Для этого следует предоставить чеки после выполнения работ.

- Малоимущим жителям Анивского района даже платить ничего не придется, поскольку на уровне муниципалитета есть решение оплачивать подключение за счет администрации, - рассказал министр энергетики Сахалинской области Герман Тютюков.

В ближайшее время на газ в Петропавловском перейдут 120 абонентов. Как отметил мэр Анивского района Артем Лазарев, после Петропавловского экологичное топливо получит Мицулевка. В Таранае начнется второй этап газификации. Готовы проекты, госэкспертиза дала положительное заключение. Работы продолжатся также в Троицком, Новотроицком и районном центре.