В селе Петропавловское Анивского района появился газ
Пять домов села Петропавловское Анивского района перешли на газ. На очереди ещё 120 жителей, а также коммерсанты и объекты перспективной застройки. Для этого пришлось построить 13 километров газопровода, сообщили в правительстве региона.
Специалисты работали в сложных условиях – местами преодолевали болото и прокладывали трубу под рекой Лютога, используя метод горизонтального направленного бурения.
Газ в доме - это не только удобно, но и экономично, подчеркнули в правительстве. Его стоимость невысока по сравнению с углем. Кроме того, каждый сахалинец может получить компенсацию до 100 процентов - до 152 тысяч рублей, если газопровод подключен к земельному участку и до 200 тысяч, если требуется подводить сети. Для этого следует предоставить чеки после выполнения работ.
- Малоимущим жителям Анивского района даже платить ничего не придется, поскольку на уровне муниципалитета есть решение оплачивать подключение за счет администрации, - рассказал министр энергетики Сахалинской области Герман Тютюков.
В ближайшее время на газ в Петропавловском перейдут 120 абонентов. Как отметил мэр Анивского района Артем Лазарев, после Петропавловского экологичное топливо получит Мицулевка. В Таранае начнется второй этап газификации. Готовы проекты, госэкспертиза дала положительное заключение. Работы продолжатся также в Троицком, Новотроицком и районном центре.
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