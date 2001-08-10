Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
Четыре ранее не циркулировавших штамма гриппа, придут в Россию с новым эпидсезоном. Об предупреждает Минздрав РФ, пишет "Интерфакс".
"Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)", - говорится в сообщении ведомства.
Раньше этих штаммов на территории страны не было, случаев заболевания не встречалось. При этом, вакцины от них уже существуют и смогут защитить россиян, они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ", отмечают в Минздраве.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 31 Июля Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут пропавшего пенсионера
15:04 31 Июля Парковать машины запретят на двух стоянках в Южно-Сахалинске 2 августа
17:32 31 Июля Дождливо, но тепло будет в эти выходные на Сахалине
18:02 31 Июля Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность
09:30 10 Июля Вику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
12:04 10 Июля Вику Теплякову убили в день ее исчезновения, пишет следком
10:42 8 Июля Пропавшую 8-летнюю Викторию Теплякову продолжают искать
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?