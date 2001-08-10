Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

Четыре ранее не циркулировавших штамма гриппа, придут в Россию с новым эпидсезоном. Об предупреждает Минздрав РФ, пишет "Интерфакс".

"Как и в прошлые эпидсезоны, предполагается циркулирование вирусов гриппа типов А и В. Что касается штаммов, то прогнозируется распространение вирусов гриппа подобных A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская линия); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)", - говорится в сообщении ведомства.

Раньше этих штаммов на территории страны не было, случаев заболевания не встречалось. При этом, вакцины от них уже существуют и смогут защитить россиян, они производятся в соответствии с рекомендациями ВОЗ", отмечают в Минздраве.