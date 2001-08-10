Цены на билеты в кино могут стать ниже
Сети кинотеатров не планируют поднимать цены на билеты после открытия. Средняя стоимость их посещения станет ниже из-за переориентирования зрителей на утренние и дневные сеансы. Об этом сообщили главы киносетей, передает "Интерфакс".
"Сейчас предпосылок в виду экономической ситуации в стране нет никаких для роста билетов. Сейчас основная задача - вернуть зрителей в кинотеатры", - заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин.
Он также отметил, что в этой сети кинотеатров "по статистике первых дней цена билета упала на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
Коллегу поддержала президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова. По ее словам, средняя цена по рынку на билеты станет ниже. "Люди переориентируются из-за заполняемости залов на утренние и дневные сеансы, на которые цена билета априори ниже", - сказала Зинякова.
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