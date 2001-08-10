Сахалинцы и курильчане могут побороться за премию «Гордость нации»
Сахалинцы и курильчане могут побороться за премию «Гордость нации». Она присуждается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. На почётное звание «Гордость нации» смогут претендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов из любого уголка Российской Федерации.
Всероссийская общественная премия направлена на повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций лидеров и активистов этнокультурного сектора России.
В 2020 году проводится пилотный конкурс данной Премии, в нём будут рассматриваться заявки в семи номинациях:
- за вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;
- за вклад в сохранение и развитие родных языков;
- за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики:
- за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;
- за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества:
- за вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм и т.п.):
- за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.
До 15 сентября соискатели и организации, выдвигающие кандидата на соискание, предоставляют в Оргкомитет пакет материалов. До 30 сентября Конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав Экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.
Церемония награждения пройдёт в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.
Проект реализуется Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации и Правительства Москвы.
Подробная информация размещена на официальном сайте проекта. Задать интересующие вопросы можно по электронной почте premia@anrussia.ru.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:32 31 Июля Родственники и полиция Южно-Сахалинска ищут пропавшего пенсионера
15:04 31 Июля Парковать машины запретят на двух стоянках в Южно-Сахалинске 2 августа
17:32 31 Июля Дождливо, но тепло будет в эти выходные на Сахалине
18:02 31 Июля Рыбодобытчикам на Дальнем Востоке мешает работать формальность
09:30 10 Июля Вику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
12:04 10 Июля Вику Теплякову убили в день ее исчезновения, пишет следком
10:42 8 Июля Пропавшую 8-летнюю Викторию Теплякову продолжают искать
Выбор редакции
- 10:12 3 Августа Сотрудники МЧС России спасли у острова Итуруп семерых рыбаков
- 10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
- 10:42 3 Июля Сахалинская областная больница возобновляет прием пациентов в обычном режиме
- 09:34 3 Июля В Сахалинской области отменили обязательную обсервацию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?