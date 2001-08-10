Сахалинцы и курильчане могут побороться за премию «Гордость нации». Она присуждается за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России. На почётное звание «Гордость нации» смогут претендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов из любого уголка Российской Федерации.

Всероссийская общественная премия направлена на повышение статуса, мотивации и профессиональных компетенций лидеров и активистов этнокультурного сектора России.

В 2020 году проводится пилотный конкурс данной Премии, в нём будут рассматриваться заявки в семи номинациях:

за вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;

за вклад в сохранение и развитие родных языков;

за вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики:

за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений;

за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества:

за вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм и т.п.):

за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.

До 15 сентября соискатели и организации, выдвигающие кандидата на соискание, предоставляют в Оргкомитет пакет материалов. До 30 сентября Конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав Экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.

Церемония награждения пройдёт в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.

Проект реализуется Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации и Правительства Москвы.

Подробная информация размещена на официальном сайте проекта. Задать интересующие вопросы можно по электронной почте premia@anrussia.ru.