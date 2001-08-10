Новые дома, школы и медицинские объекты строят на Курилах

5,9 миллиарда рублей потратят на развитие Курильских островов до конца 2020 года. Там строятся 11 новых домов, четыре школы, медицинские объекты, дороги, идёт ремонт объектов коммунальной сферы. До 2023 года на островах планируют полностью закрыть потребность в жилье, сообщили в правительстве Сахалинской области.

Накануне, 4 августа, с момента принятия федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы" исполнилось пять лет. В связи с этим правительство региона подводит промежуточные итоги работы ФЦП.

С января 2016 года на Итуруп, Кунашир и Шикотан построили оптоволоконную линию, возвели четыре детских сада, школу, шесть жилых домов, спортивный комплекс, две пожарные части, более 20 километров дорог.

Сейчас на островах возводят четыре школы, медицинские объекты, дороги. До конца года сдадут 11 домов. Полностью закрыть жилищный вопрос на Курилах намерены до 2023 года. Продолжается строительство коммунальной инфраструктуры.

Ключевую проблему транспортной доступности позволит решить вывод на линию Сахалин - Курилы двух новых судов. Их до конца года планируют достроить на верфях в Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в разных стадиях реализации находятся восемь крупных проектов с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей.

На мероприятия в рамках ФЦП в 2020 году потратят 5,9 миллиарда рублей, три четверти из них - из областного бюджета. Региональные власти рассчитывают, что объем федеральных средств должен существенно увеличиться с 2022 года. Деньги направят на финансирование ключевых объектов инфраструктуры: строительство оптической линии на Парамушир, причалов, приобретение морских и воздушных судов, реконструкцию дорог.