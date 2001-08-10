В социальных магазинах Южно-Сахалинска выгоднее покупать картофель, чем в обычных
В социальных магазинах Южно-Сахалинска выгоднее покупать картофель, чем в обычных. Средняя цена по городу за килограмм овощей составляет 84 рубля, а в социальных — 65,3. Дешевле всего — за 52 руб./1 кг можно купить в торговых точках «4 сезона» на пр. Мира, 249, и в «Мэджик» на ул. Комсомольской, 251б. Всего в Южно-Сахалинске работает 27 социальных магазинов.
Как сообщают в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, в розничной сети в ближайшее время ожидается снижение цен на картофель. В основном — за счет увеличения сбора урожая местного корнеплода.
Также значительно выгоднее в социальных магазинах можно приобрести и другие овощи — лук репчатый (в среднем на 10 рублей ниже по сравнению с несоциальными торговыми точками), морковь (на 11 руб.), свекла (цена меньше на 12 руб.)
Отметим, что в июне были внесены изменения в ассортиментный перечень социальных магазинов. Теперь по льготным ценам отпускается 40 наименований, вместо 26 ранее. Список расширился крупами и некоторыми видами консервов. Розничная наценка на группы товаров не превышает 15% от оптовой цены.
Кроме этого, пересмотрен формат ценника. Теперь на них указывается еще и закупочная цена.
Напомним, социальные магазины расположены в разных районах города, в том числе в Ново-Александровске, Луговом, Дальнем и Синегорске. Узнать точки можно по бело-синим вывескам с надписью «социальный магазин», а также по наличию в заведении информационного стенда с указанием перечня социальных товаров, размера торговой наценки и свидетельства.
Ознакомиться со списком торговых точек эконом-формата можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Перечень социальных магазинов» (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842).
Подробную информацию для получения данного статуса владельцы объектов розничной торговли могут получить на сайте (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1548/22397). А ознакомиться со средними ценами перечня продуктов можно в тематическом разделе "Мониторинг цен" (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3846).
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