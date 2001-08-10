Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2020
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Двоих сахалинских подростков будут судить за разбой
10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот

В управление жилищной политики администрации Южно-Сахалинска ведется работа по приобретению у физических лиц квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Так, планируется закупить квартиры в Южно-Сахалинске общей площадью от 28 до 42 кв. метров (дом не ранее 1962 года постройки), начальная (максимальная) цена - 4 400 000 рублей, а также 4 квартиры в Дальнем общей площадью от 28 до 42 кв. метров (дом не ранее 2010 года постройки), начальная (максимальная) цена - 4 299 000 рублей.

Дополнительную информацию о порядке приобретения квартир можно получить по телефонам: 300-642 (доб. 7), 300-748, 300-799.

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